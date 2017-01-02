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01. 02. 2017

Совбез ООН призвал к возобновлению переговоров по Сирии

Совет Безопасности ООН приветствовал состоявшиеся в январе в Астане переговоры между властями Сирии и оппозицией и призвал как можно скорее возобновить дискуссии между ними под эгидой ООН.

В принятом заявлении члены СБ назвали встречу в Казахстане "важным шагом в направлении перезапуска переговорного процесса в Женеве".

Члены Совбеза ООН призвали специального посланника генерального секретаря по Сирии Стаффана де Мистуру как можно скорее возобновить переговоры в Женеве, а сирийские стороны "участвовать в них в духе доброй воли и без предварительных условий".

В ООН подчеркнули необходимость соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, продолжения усилий по политическому урегулированию конфликта, а также указали на важность борьбы с террористическими группировками.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что возобновить дискуссию между Дамаском и оппозицией планируется 20 февраля.

Оппозиция Сирии не подписала обращение в ООН

Как сообщал Корреспондент.net, сирийская оппозиция забраковала проект Конституции Сирии, который подготовили в Кремле.

Источник: korrespondent.net

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