WikiLeaks сообщил о наличии документов, разоблачающих Ле Пен и Фийона

Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1138 документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции, лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter.

WikiLeaks также заявил, что в его архивах 3630 документов, имеющих отношение к другому кандидату – экс-премьеру Франсуа Фийону.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.



У Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников

Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре, но проиграет в финале выборов, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.

Источник: korrespondent.net