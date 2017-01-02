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01. 02. 2017

WikiLeaks сообщил о наличии документов, разоблачающих Ле Пен и Фийона

 
Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1138 документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции, лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
 
"Из наших архивов: 1138 документов по французскому кандидату (в президенты) Марин Ле Пен", – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице сайта в Twitter. 
 
WikiLeaks также заявил, что в его архивах 3630 документов, имеющих отношение к другому кандидату – экс-премьеру Франсуа Фийону.
 
Напомним, выборы президента Франции пройдут в два раунда 23 апреля и 7 мая 2017 года.

У Марин Ле Пен нашли фиктивных помощников
 
Согласно опросам общественного мнения, Ле Пен с большой вероятностью может победить в первом туре, но проиграет в финале выборов, уступив консерватору Франсуа Фийону или центристу Эммануэлю Макрону.

Источник: korrespondent.net

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