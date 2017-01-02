Итоги 31.01: Бои в Авдеевке и ключи от Евровидения

Украина попросила Facebook бороться с фейками

Министерство информационной политики Украины попросило администрацию Facebook разработать механизм борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте сети.

"Обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", – сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

В Киеве состоялась жеребьевка Евровидения-2017

В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017, в ходе которой были определены составы двух полуфиналов.

Также прошла церемония передачи символического ключа от конкурса мэру Киева Виталию Кличко от главы Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.

FreedomHouse признала Украину частично свободной

Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад за 2016 год по уровням свободы в мире. Каждая страна оценивается по двум критериям – уровню политических прав и гражданской свободы. По шкале от 1 до 7, где 1 – самый лучший показатель, а 7 – самый худший, даются оценки. Украина второй год подряд получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная).

По 100-балльной системе Украина набрала 61 пункт. Чем больше бал, тем более свободная страна. Седьмой год подряд Украина находится на одном и том же уровне свободы.

Военным увеличили выплаты за участие в АТО

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны подполковник Оксана Гаврилюк.

"Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции – в сумме 2,4 тысячи гривен", – сказала Гаврилюк.

Ранее эти суммы составляли 4,2 тысячи и 1,2 тысячи гривен соответственно.

ОБСЕ обвинила обе стороны конфликта в провокациях в Авдеевке

Наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон. Об этом заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", – сказал он во время посещения Авдеевки.

Порошенко провел совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором обсуждалась ситуация в Авдеевке. По мнению главы государства, обстрелы жилых кварталов из Градов и артиллерии не могут сопровождаться переговорами о возможном снятии или ослаблении санкций против России.

&amp;amp;amp;amp;lt;/iframe&amp;amp;amp;amp;quot; VideoHeight=&amp;amp;amp;amp;quot;400&amp;amp;amp;amp;quot; runat=&amp;amp;amp;amp;quot;server&amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/ta:wcVideo&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;gt;

В парламент Нидерландов подали проект об ассоциации Украина-ЕС

В голландский парламент подали законопроект по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. В документе отмечается, что этим законом регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Совбез ООН призвал немедленно прекратить бои на Донбассе

Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.

В МИД Украины сообщили о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации на Донбассе.

Из-за обстрелов Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных жителей. В связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Бои под Авдеевкой. Онлайн

Источник: korrespondent.net