Итоги 31.01: Бои в Авдеевке и ключи от Евровидения

Украина попросила Facebook бороться с фейками
Министерство информационной политики Украины попросило администрацию Facebook разработать механизм борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте сети.
"Обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами. В свою очередь, МИП готово содействовать процессу по указаниям администрации сети", – сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець.
В Киеве состоялась жеребьевка Евровидения-2017
В Киеве состоялась жеребьевка стран-участниц международного песенного конкурса Евровидение-2017, в ходе которой были определены составы двух полуфиналов.
Также прошла церемония передачи символического ключа от конкурса мэру Киева Виталию Кличко от главы Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.
FreedomHouse признала Украину частично свободной
Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад за 2016 год по уровням свободы в мире. Каждая страна оценивается по двум критериям – уровню политических прав и гражданской свободы. По шкале от 1 до 7, где 1 – самый лучший показатель, а 7 – самый худший, даются оценки. Украина второй год подряд получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная).
По 100-балльной системе Украина набрала 61 пункт. Чем больше бал, тем более свободная страна. Седьмой год подряд Украина находится на одном и том же уровне свободы.
Военным увеличили выплаты за участие в АТО
Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы ежемесячного денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Минобороны подполковник Оксана Гаврилюк.
"Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции – в сумме 2,4 тысячи гривен", – сказала Гаврилюк.
Ранее эти суммы составляли 4,2 тысячи и 1,2 тысячи гривен соответственно.
ОБСЕ обвинила обе стороны конфликта в провокациях в Авдеевке
Наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон. Об этом заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", – сказал он во время посещения Авдеевки.
Порошенко провел совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке
Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором обсуждалась ситуация в Авдеевке. По мнению главы государства, обстрелы жилых кварталов из Градов и артиллерии не могут сопровождаться переговорами о возможном снятии или ослаблении санкций против России.
В парламент Нидерландов подали проект об ассоциации Украина-ЕС
В голландский парламент подали законопроект по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. В документе отмечается, что этим законом регулируется вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрена ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Совбез ООН призвал немедленно прекратить бои на Донбассе
Совет Безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.
В МИД Украины сообщили о восьми погибших силовиках в результате обострения ситуации на Донбассе.
Из-за обстрелов Авдеевка осталась без воды, электричества и теплоснабжения. В городе находятся 25 тысяч мирных жителей. В связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.
Бои под Авдеевкой. Онлайн
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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