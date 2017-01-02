Израиль построит еще три тысячи домов на Западном берегу

Правительство Израиля одобрило строительство более чем 3000 единиц жилья в поселках на Западном берегу реки Иордан. Об этом в ночь на среду, 1 февраля, сообщил министр обороны Авигдора Либермана. Из этого количества немедленно могут быть возведены 2000 поселений. Это уже третье подобное заявление за последние дни.
На данный момент свыше 600 тысяч человек проживают в поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Подобное заселение является существенным препятствием в мирных переговорах между Израилем и Палестинской автономией.
Совет Безопасности ООН в декабре 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа. Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН, однако Израиль в этот раз отказался выполнять требование Совбеза.
Напомним, 15 февраля в Вашингтоне состоится встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа. Трамп может изменить позицию Белого дома по поводу израильских поселений.
Сам Нетаньяху ранее через заявление в Twitter косвенно поддержал решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.
Источник: korrespondent.net
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