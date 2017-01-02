Сутки в АТО. Погиб один боец, девять ранены

За минувшие сутки в результате обстрела украинских позиций н Донбассе погиб один военный, девять получили ранения и еще девять – травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook утром в среду, 1 февраля.

Всего зафиксировано 86 обстрелов. На Мариупольском направлении с 122-мм артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120-мм минометов – Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же – Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку – снайпер, а по Широкино – БМП боевиков.

На Донецком направлении в районе Авдеевки боевики выпустили по позициям ВСУ около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-мм артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152-мм артиллерию было применено и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому – 120-мм минометы. Танк и БМП - также по Верхнеторецкому.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям со 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

В свою очередь в ДНР обвиняют украинских военных в обстреле Донецка и Ясиноватой. Так, по данным пресс-службы администрации оккупированного Донецка, три человека пострадали, почти 20 домов и участок газопровода повреждены в Донецке за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Отметим, ранее глава МИД Павел Климкин сообщил, что в боях под Авдеевкой погибли восемь украинских военных.

Источник: korrespondent.net