Южная Корея просит США разместить вооружения

Глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжин в телефонном разговоре со своим коллегой Джозефом Данфордом обратился с просьбой о размещении стратегических вооружений США на территории Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на комитет сообщило
Размещение стратегических вооружений США необходимо для сдерживания стремительно развивающихся ракетной и ядерной программ КНДР. Просьба позвучала в виду намеченного на четверг и пятницу визита в Корею нового главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса. В ходе визита, как ожидается, обе стороны подтвердят свою приверженность американо-корейскому военному союзу.
Администрация Дональда Трампа уже высказывалась за продолжение размещения своих стратегических вооружений в Южной Корее для сдерживания КНДР. Так, после ядерных испытаний Северной Кореи в начале прошлого года, США направили в Южную Корею стратегические бомбардировщики В-52. Их облеты территории Южной Кореи вызывали возмущение на Севере.
Ранее Министерство обороны Южной Кореи сообщило о возможной задержке в процедуре получения от компании Lotte участка земли для размещения батареи американской противоракетной системы (ПРО) THAAD.
Источник: korrespondent.net
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