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01. 02. 2017

В Минске соберется контактная группа по Донбассу

Сегодня, 1 февраля, в белорусском Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook утром в среду.

По словам Олифер, начало заседания запланировано на 15.00 по киевскому времени.

Она также отметила, что вчера заседание трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции не состоялось в связи с отсутствием представителей ОРДЛО и России.

"Украинская сторона обговорила обострение ситуации возле Авдеевки с главой СММ ОБСЕ в Украине, координатором рабочей подгруппы по безопасности Эртугрулом Апаканом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком и военными представителями Украины и России в СЦКК", – добавила Олифер.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в Авдеевке. 

Источник: korrespondent.net

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