Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 10:51
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
01. 02. 2017

Вузы ДНР начали изучение донецкого диалекта

 
В Донецком национальном университете заявилии об изучении донецкой речи и ее истоков. Его изучение началось в рамках проекта "Донецкий региолект", а результатом станет создание словаря и методических пособий. Об этом журналистам сообщил доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка ДонНУ, исполнитель проекта Вячеслав Теркулов.
 
"Сегодня мы начинаем разработку долгосрочной темы "Донецкий региолект". В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, затем проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала", - отметил Теркулов.
 
По его словам, задача по сбору объектов для исследований возлагается в основном на студентов. Они будут общаться с людьми разных возрастных категорий до 20 лет, 20-40,  40-60 лет и старше. Это необходимо для сравнения динамики развития донбасского говора.
 
"Затем мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино - Щетка, Южный вокзал - Яма", - подчеркнул профессор.
 
К слову, проект "Донецкий региолект" выиграл грант фонда "Русский мир" на третьем педагогическом форуме в России в конце 2016 года. Из около 500 проектов победителями стали пять проектов, из которых четыре из Российской Федерации и один из ДНР. 
 
Напомним, в 2014 году в Винницу переехало больше половины преподавателей ДонНУ.
 
В ДНР заявили о предотвращенном "теракте СБУ"

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.