Вузы ДНР начали изучение донецкого диалекта

В Донецком национальном университете заявилии об изучении донецкой речи и ее истоков. Его изучение началось в рамках проекта "Донецкий региолект", а результатом станет создание словаря и методических пособий. Об этом журналистам сообщил доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка ДонНУ, исполнитель проекта Вячеслав Теркулов.

"Сегодня мы начинаем разработку долгосрочной темы "Донецкий региолект". В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, затем проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала", - отметил Теркулов.

По его словам, задача по сбору объектов для исследований возлагается в основном на студентов. Они будут общаться с людьми разных возрастных категорий до 20 лет, 20-40, 40-60 лет и старше. Это необходимо для сравнения динамики развития донбасского говора.

"Затем мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино - Щетка, Южный вокзал - Яма", - подчеркнул профессор.

К слову, проект "Донецкий региолект" выиграл грант фонда "Русский мир" на третьем педагогическом форуме в России в конце 2016 года. Из около 500 проектов победителями стали пять проектов, из которых четыре из Российской Федерации и один из ДНР.

Напомним, в 2014 году в Винницу переехало больше половины преподавателей ДонНУ.

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Источник: korrespondent.net