Авдеевка и звонок Трампа Путину: есть ли связь?

На востоке Украины в последние дни обострилась ситуация. В эпицентре находится Авдеевка, где из-за обстрелов выведен из строя коксохимический завод, поставляющий тепло в город.

Любопытно, что эскалация конфликта по времени совпала с двумя знаковыми событиями. Первое – это телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Второе – визит президента Украины Петра Порошенко в Германию, прерванный из-за обострения конфликта. Корреспондент.net спросил у экспертов, связаны ли оба события с эскалацией насилия.

Путину и Трампу не до Украины

В том, что Путин и Трамп во время беседы не затрагивали тему обострения конфликта на востоке Украины уверен глава правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

"Состоявшийся разговор является ознакомительным, во время которого были очерчены контуры будущего сотрудничества. До тех пор, пока в США не будет сформирован совет по национальной безопасности, вряд ли у Трампа появится видение украинского аспекта", - отметил Бондаренко.

К слову Путину, учитывая, что в Европе и США сейчас возвращаются к вопросу снятия санкций, обострение конфликта невыгодно, поскольку это равносильно самоубийству.

"Обострение, скорее, результат незавершенных процессов и тупиковости, в которую пришла Украина и представили ЛДНР. Авдеевка всегда была горячей точкой, поэтому именно там и обострилась ситуация", - подчеркнул он.

По его словам, чем дольше будут игнорироваться минские соглашения, тем чаще будет повторяться ситуация, подобная Авдеевке.

Киев готовится к военному положению?

Эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров также считает, что эти события между собой не связаны.

"Разговор Трампа и Путина касался экономических вопросов, событий по Ближнему Востоку. Украинский аспект не является приоритетом для них. А обострение на Донбассе в среднем происходит раз в два-три месяца. Это просто совпадение", - отметил он.

Если бы сепаратисты в районе Авдеевки перешли в наступление, тогда можно было бы говорить, что есть какие-то секретные договоренности, но пока такого нет. Наоборот, за последние 2,5 года ситуация по разграничению линии фронта не изменилась, напоминает эксперт (более того, украинские военные не раз отчитывались о занятии ряда населенных пунктов – ред).

Корень проблемы этого обострения надо искать в том, кому оно выгодно, считает политолог.

"Это обострение используют как в России, так и в Украине. Россия, чтобы принудить Украину к выполнению минских договоренностей. А Украина, возможно, чтобы заявить о введении военного положения или введения визового режима с Россией", - подчеркнул Бузаров.

Жесткий и кровавый тест

У директора Украинского института анализа и менеджмента Руслана Бортника – иное мнение.

"Телефонный разговор между Путиным и Трампом и обострение напрямую связаны между собой. Нынешняя эскалация - это своего рода тестирование результатов переговоров между Путиным и Трампом. Условно говоря, проверка того, о чем они договорились", - отметил он.

Своего рода это попытка понять, что о чем они говорили и кто будет сливать информацию, и как будут реагировать на это не только в Украине и России, но и в Европе, и в США.

"Это очень жестокий, циничный и кровавый тест. Кроме политических я не вижу других причин", - подчеркнул Бортник.

Политолог также не исключил, что обострение может нести и отвлекающий характер, поскольку оно переключило украинцев от обсуждения тарифов и коррупции на войну.

Германия тут не при чем

Не связана эскалация конфликта и с прерванным визитом Порошенко в Германию, поскольку ему удалось выполнить провести все запланированные встречи, уверен Андрей Бузаров.

"В рамках визита он встретился с Меркель и поговорил с украинской элитой. То, что он вернулся, ситуацию не изменило. А заявления о созыве трехконтактной группы не имеют никакого влияния на ситуацию на Донбассе", - сказал Бузаров.

С ним согласен и Бортник, который считает, что в этом случае обострение началось бы гораздо раньше и было бы более контролировано.

Источник: korrespondent.net