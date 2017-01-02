В Берлине задержали троих подозреваемых в терроризме

В Берлине задержаны трое мужчин по подозрению в террористической деятельности и радикальном исламизме. Как сообщил представитель столичной полиции, были проведены обыски и выписаны ордеры на арест. Расследованием руководит генеральная прокуратура.
По некоторым данным, задержанные якобы намеревались поехать на Ближний Восток для прохождения боевой подготовки. Их возраст - 21, 31 год и 45 лет, сообщает Reuters.
По информации Berliner Zeitung, у них были связи с террористами из "Исламского государства" в Ираке и Сирии. При этом указаний на конкретные планы по осуществлению терактов пока нет.
Как сообщает Bild, обыски прошли в том числе в мечети Фуссилет, находящейся в берлинском районе Моабит, где, возможно, часто бывали задержанные. В этой же мечети регулярно бывал и Анис Амри, осуществивший теракт в Берлине в декабре прошлого года. Однако, как отмечает Der Spiegel, конкретных свидетельств о связи задержанных с Амри нет.
Ранее в Германии был вынесен приговор по делу о первом в стране нападении на человека, спланированном экстремистской группировкой "Исламское государство".
Источник: korrespondent.net
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