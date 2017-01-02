Украина возглавила Совбез ООН

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.
В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.
В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.
Отметим, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.
Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.
Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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