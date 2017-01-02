Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 10:54
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
01. 02. 2017

В Минске задержали украинского журналиста

 
В столице Беларуси был задержан журналист канала Общественное ТВ Донбасса Виталий Сизов. Об этом у себя в Facebook рассказал журналист Алексей Мацука. Позднее информацию подтвердил сам пострадавший.
 
Как утверждает Мацука, Сизов прибыл в Минск для освещения встречи контактной группы, при этом у него была аккредитация МИД Беларуси.
 
"В 01:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - пишет Мацука.
 
Продержав Сизова в отделении до 06:00, силовики выпустили журналиста и указали, что тому "необходимо срочно" покинуть Беларусь в течение 24 часов.
 
Причину инцидента позднее в своем Facebook раскрыл сам журналист.
 
"Мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения", - сообщил Сизов.
 
Освобожденный журналист поблагодарил за "оперативную реакцию и помощь" украинское консульство и посольство.
 
Напомним, в октябре сообщалось, что в Москве задержан спецкорр Укринформа Роман Сущенко.
В Минске соберется контактная группа по Донбассу
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.