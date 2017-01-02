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01. 02. 2017

В центре Луганска прогремел взрыв

 
В центре Луганска в жилом доме прогремел взрыв. Предположительно взорвался бытовой газ.
 
"По адресу Красная площадь, дом 2 произошел взрыв. Причины пока неизвестны, возможно, взрыв бытового газа. На место происшествия выехали спасатели", - сообщают СМИ Луганска.
 
На месте происшествия ведутся спасательные работы. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове умер четвертый из пяти пострадавших от взрыва газового баллона в поселке Слобожанское.

Взрыв в доме на Харьковщине, пятеро пострадавших

Источник: korrespondent.net

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