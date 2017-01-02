Медведчук: Ситуация в Авдеевке – итог невыполнения Минска

Эскалация противостояния в Авдеевке, которая привела к гуманитарной катастрофе и многочисленным жертвам, требует принятия неотложных мер. Об этом заявил спецпредставитель по гуманитарным вопросам в трехсторонней контактной группе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медведчук.
"Продолжительные бои, главным итогом которых стали разрушение инфраструктуры, коллапс коммунальной сферы и угроза экологической и техногенной катастрофы на Авдеевском коксохимическом заводе, – закономерный итог отсутствия прогресса в вопросе мирного урегулирования на Донбассе, реального выполнения Минских соглашений. Украина не может медлить с решением этого вопроса", – считает он.
События в Авдеевке, уверен Медведчук, должны стать вопросом номер один в повестке дня трехсторонней контактной группы в Минске, встреча которой состоится сегодня в 15.00.
"Уверен, что участники переговоров в рамках должны отбросить политические амбиции ради высокой и гуманной цели – спасения жизней украинских граждан, независимо от того, по какую сторону линии разграничения они находятся. Для этого всем сторонам переговоров должно хватить и политической мудрости, и политической воли", – подытожил политик.
Ранее первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг обвинили обе стороны конфликта в сложившейся ситуации в Авдеевке.
Напомним, возле Авдеевки четвертые сутки идут бои, которые привели к отключению света, воды и тепла в городе. Власти готовы провести эвакуацию 25 тысяч жителей Авдеевки.
Источник: korrespondent.net
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