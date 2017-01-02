В России повысят пенсионный возраст – СМИ

Власти РФ приняли решение о повышении пенсионного возраста россиян. Сейчас обсуждается лишь вопрос о параметрах повышения, пишут Известия со ссылкой на источники в правительстве.

"Сам вопрос о повышении уже концептуально решен", – приводятся в статье слова одного из источников.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве.

Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным – с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант – выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал один из участников правительственных совещаний.

"Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами", – сказал источник, близкий к правительству.

По его словам, объявить о повышении пенсионного возраста могут после выборов президента в 2018 году.

Как сообщал Корреспондент.net, в России будет уменьшаться реальный размер пенсий. Это будет происходить на протяжении трех ближайших лет. Такой прогноз озвучил глава Минтруда России Максим Топилин.

Напомним, МВФ требует повысить пенсионный возраст для украинцев. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Источник: korrespondent.net