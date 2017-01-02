В Херсоне маршрутчики отказываются возить пассажиров

Сегодня утром в Херсоне оказались фактически парализованы перевозки пассажиров маршрутками города, передает Укринформ.
На каждый из автобусных маршрутов города вышло только по пять маршруток. Это привело к накоплению большого количества людей на остановках общественного транспорта.
Маршрутки переполнены, люди штурмуют их, пытаясь попасть внутрь, однако многим это не удается – говорится в сообщении.
Это произошло из-за того, что накануне исполком Херсонского горсовета не смог принять на своем заседании решение о повышении тарифа на перевозки пассажиров в городских маршрутках с трех до пяти гривен, на этом настаивали городские автоперевозчики.
Сегодня в мэрии Херсона должно состояться закрытое совещание руководства города с автоперевозчиками по поводу сложившейся ситуации.
Как сообщал Корреспондент.net, в январе подорожал проезд в некоторых маршрутках Киева, достигнув семи-восьми гривен.
Источник: korrespondent.net
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