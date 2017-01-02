Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 13:53
-3°C
Завтра -2°C
-3°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

В Херсоне маршрутчики отказываются возить пассажиров

Сегодня утром в Херсоне оказались фактически парализованы перевозки пассажиров маршрутками города, передает Укринформ.

На каждый из автобусных маршрутов города вышло только по пять маршруток. Это привело к накоплению большого количества людей на остановках общественного транспорта.

Маршрутки переполнены, люди штурмуют их, пытаясь попасть внутрь, однако многим это не удается – говорится в сообщении.

Это произошло из-за того, что накануне исполком Херсонского горсовета не смог принять на своем заседании решение о повышении тарифа на перевозки пассажиров в городских маршрутках с трех до пяти гривен, на этом настаивали городские автоперевозчики.

Сегодня в мэрии Херсона должно состояться закрытое совещание руководства города с автоперевозчиками по поводу сложившейся ситуации.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе подорожал проезд в некоторых маршрутках Киева, достигнув семи-восьми гривен.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.