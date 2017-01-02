Трамп обогнал Путина по упоминаемости в российских СМИ

Президент США Дональд Трамп возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в России в январе. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на данные Системы комплексного анализа новостей (СКАН).
45-й президент США получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности и намного опередил президента России Владимира Путина, у которого лишь 147,7 тысяч ссылок в СМИ.
Как отмечает агентство, за последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом РФ.
До этого перестановки в топе рейтинга упоминаемости наблюдались только в период, когда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев (с 2008 по 2011 год).
Экс-президент США Барак Обама получил 61 155 ссылок в прессе (третье место рейтинга), проигравший на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон – 23 843 ссылок (седьмое место).
В первую десятку самых интересных прессе персон в январе также вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Беларуси.
Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
Как сообщал Корреспондент.net, инаугурация Трампа стала главным событием для россиян в январе, опередив празднование Нового года и новогодние каникулы.
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Источник: korrespondent.net
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