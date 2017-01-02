Плач и раздача хлеба. Новые видео из Авдеевки

Опубликованы новые видео из Авдеевки Донецкой области, охваченной в эти дни войной. В черте города, расположенного в 6 км от Донецка, уже несколько дней идут бои. Во многие дома попали снаряды, люди прячутся в подвалах, у них нет света и проблемы с теплообеспечением. Сегодня началась эвакуация всех желающих.

Авдеевка находится под контролем ВСУ, в городе развернуты пункты обогрева, где людям раздают продукты первой необходимости и предлагают зарядить телефоны.

Видеоролики из Авдеевки не могут оставить равнодушными.

Видео: жительница Авдеевки просит ВСУ не уходить и "не сдавать" город. Также видны пункты обогрева, где можно попить чай.

На другом видео видны разрушения в домах и пункты обогрева, где люди берут хлеб и заряжают телефоны.

Последствия обстрелов Авдеевки:



Авдеевка: видео Youtube Телеканал КотТВ

Авдеевка (Видео Youtube: канал 112)

В соцсетях сообщается, что сегодня с самого утра в Авдеевке снова идет бой. Ночь прошла спокойно по сравнению с позавчерашней, но обстрелы были. .

По данным властей, благодаря Коксохимическому заводу тепло и вода в домах все еще есть - температуру теплоносителя удалось поднять до 35 градусов. Давления хватает, чтобы поднять воду до четвертого этажа многоэтажек.

Бои за Авдеевку: онлайн

Источник: korrespondent.net