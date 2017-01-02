Плач и раздача хлеба. Новые видео из Авдеевки

Опубликованы новые видео из Авдеевки Донецкой области, охваченной в эти дни войной. В черте города, расположенного в 6 км от Донецка, уже несколько дней идут бои. Во многие дома попали снаряды, люди прячутся в подвалах, у них нет света и проблемы с теплообеспечением. Сегодня началась эвакуация всех желающих.
Авдеевка находится под контролем ВСУ, в городе развернуты пункты обогрева, где людям раздают продукты первой необходимости и предлагают зарядить телефоны.
Видеоролики из Авдеевки не могут оставить равнодушными.
Видео: жительница Авдеевки просит ВСУ не уходить и "не сдавать" город. Также видны пункты обогрева, где можно попить чай.
На другом видео видны разрушения в домах и пункты обогрева, где люди берут хлеб и заряжают телефоны.
Последствия обстрелов Авдеевки:
Авдеевка: видео Youtube Телеканал КотТВ
Авдеевка (Видео Youtube: канал 112)
В соцсетях сообщается, что сегодня с самого утра в Авдеевке снова идет бой. Ночь прошла спокойно по сравнению с позавчерашней, но обстрелы были. .
По данным властей, благодаря Коксохимическому заводу тепло и вода в домах все еще есть - температуру теплоносителя удалось поднять до 35 градусов. Давления хватает, чтобы поднять воду до четвертого этажа многоэтажек.
Бои за Авдеевку: онлайн
Источник: korrespondent.net
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