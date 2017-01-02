Рубль дороже. Почему Россия уже не против санкций

Первый телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина не затронул санкции против России.

Это на Западе удивило многих, поскольку давно ходят слухи об указе, который отменит американские санкции против Москвы, введенные из-за событий в Украине.

Хотя санкции и не дают развиваться российской экономике, но они несколько ослабили давление на рубль, курс которого в прошлом году укрепился на фоне стабилизации нефтяных цен

Эксперты, опрошенные Bloomberg, говорят, что, если санкции ослабить, то курс рубля поползет вверх, в чем российские власти не заинтересованы. Корреспондент.net разбирался почему.

К чему привели санкции

Самый большой ущерб российской экономике нанесли меры по ограничению доступа к иностранным рынкам капитала. Это ударило по таким российским гигантам как Роснефть и Сбербанк.

Заметные потери понес рубль, на курс которого также негативное влияние оказало падение цен на нефть. Если в начале 2014 года курс был 32,6 рубля за доллар, то уже в конце того же года доллар стоил 80,1 рубля.

Историческим антирекордом для рубля стало начало 2016 года, тогда доллар стоил выше 82 рублей.

Но в целом за прошлый год рубль окреп на 20 процентов по отношению к доллару. Он также успел немного поправиться и за этот год. И сейчас доллар стоит 60,3 рубля.

Как отмена санкций скажется на рубле

Большинство инвестиционных банков в своих прогнозах на 2017 год назвали Россию самой привлекательной среди новых индустриальных стран.

Bank of America прогнозирует, что рубль "наверняка выиграет больше всех", если США ослабят меры санкционного давления, и доллар может понизиться до 55-57 рублей.

Финансовый конгломерат Societe Generale уверен, что ослабления санкций приведут к тому, что рубль может "превзойти свои базовые показатели", а его курс по отношению к доллару в таком случае упадет ниже 50.

Инвестиционный банк Morgan Stanley, правда, ограничил влияние снятия санкий на рост ВВП 0,5 процента, но решил, что отток капитала будет и дальше сокращаться, что укрепит рубль.

Кроме того предусмотренная Центробанком России инфляции в четыре процента в 2017 году, действительно, будет достигнута, считает Morgan Stanley.

Банк HSBC в своем январском докладе по новым индустриальным странам не решился на такие гипотетические сценарии отмены санкций, но настроен оптимистически, так как считает, что у Путина на основании его высокого рейтинга в России до выборов 2018 года нет необходимости в проведении популистской политики.

Но банк HSBC не исключает и неожиданные повороты в налоговой политике, а также геополитические риски.

Почему Россия против

57 рублей - это почти тот уровень, который, как заявил в этом месяце министр промышленности России Денис Мантуров, может создать угрозу конкурентоспособности российских производителей на внешних рынках.

В случае укрепления российской валюты до 50 рублей за доллар Центробанк России будет вынужден бороться с тенденцией повышения за счет валютных интервенций, накапливая доллары с целью предотвращения рисков финансовой стабильности, говорят аналитики Societe Generale.

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"Дальнейшее укрепление рубля будет встречать нарастающее сопротивление со стороны экспортеров и государства", - цитирует Bloomberg Сергея Наркевича, работающего аналитиком в московском Промсвязьбанке.

Российские руководители будут не очень довольны усилением рубля и наверняка вмешаются, сказал Bloomberg Вадим Бит-Аврагим, работающий портфельным менеджером в московской Управляющей компании КапиталЪ.

"Посмотрите на их реакцию на сегодняшний рублевый курс. Конечно, они не допустят его чрезмерного укрепления", - говорит эксперт.

Поскольку изменения обменного курса ослабят конкурентоспособность местных производителей, российские власти на прошлой неделе начали активные действия, составив план о возобновлению закупок иностранной валюты, чтобы обеспечить большую предсказуемость рубля.

Эти интервенции будут действовать в дополнение к механизму, о котором на прошлой неделе сообщил российский Минфин. Оно намерено договориться с Центробанком РФ о покупке от его имени иностранной валюты в феврале месяце, когда нефтяные цены марки Urals поднялись выше заложенных в бюджет текущего года 40 долларов.

Источник: korrespondent.net