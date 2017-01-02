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01. 02. 2017

В МИД Украины объяснили правила получения виз США

 
Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook рассказал о новых правилах получения виз США. Теперь вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более чем год назад перед датой представления документов на следующую визу.
 
В то же время, оформление американских виз гражданам Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без личного интервью.
 
 
Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы истек более года назад, происходит при условии личного присутствия в консульстве США и проведение собеседования с уполномоченным работником американского консульства.
 
Напомним, новый президент США подписал указ об усилении на границах США и ужесточении иммиграционной политики. Этот указ вызвал волну протестов в США и во всем мире.
 
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Источник: korrespondent.net

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