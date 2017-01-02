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01. 02. 2017

Жебривский: РФ подтвердила режим тишины в Авдеевке

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook в среду, 1 февраля.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантии прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров", – написал он.

По словам Жебривского. ремонтные бригады со стороны Украины уже вышли на место разрыва линии электропередачи.

"Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения детальных обследований, будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", – написал он.

Ранее первый замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг обвинили обе стороны конфликта в сложившейся ситуации в Авдеевке.

Напомним, возле Авдеевки четвертые сутки идут бои, которые привели к отключению света, воды и тепла в городе. Власти готовы провести эвакуацию 25 тысяч жителей Авдеевки.

Источник: korrespondent.net

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