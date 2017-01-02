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01. 02. 2017

В Донецке десятки школьников прятались в подвале от обстрела

В Донецке в десятом часу утра под обстрел попала школа №21. Об этом Корреспондент.net сообщили преподаватели, работающие в учреждении. 

Бои под Авдеевкой: онлайн

В здании школы по Краснознаменной, 19 от артиллерийского удара вылетели стекла. Учеников, около 30 человек, эвакуировали в подвал.  

В соседней школе (№36), хотя и не было разрушений, также отправили более 20 детей в подвал. 

 
 Школа, попавшая под обстрел, находится недалеко от линии разграничения

Кроме того, по словам очевидцев, пострадала ближайшая 2-я больница - стекла вылетели в родильном, ожоговом и реанимационном отделениях, также есть данные о погибшей женщине.  

Обе школы и больница находятся в Киевском районе города, который расположен вблизи линии разграничения (в 12 километрах от Авдеевки, где продолжаются артиллерийские бои). 

Обострение на линии соприкосновения началось на выходных. Стороны обвинили друг друга в атаках, после чего разгорелась ожесточенная артиллерийская "дуэль". 

Вследствие взаимных обстрелов в Авдеевке и Донецке начались перебои со светом и водой. По данным украинской стороны, в Авдеевке назревает гуманитарная катастрофа. 

Раздача хлеба в Авдеевке - фотогалерея

Cмотрите фотогалерею: В Донецке десятки школьников прятались в подвале от обстрела

Источник: korrespondent.net

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