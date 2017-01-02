В Донецке в десятом часу утра под обстрел попала школа №21. Об этом Корреспондент.net сообщили преподаватели, работающие в учреждении.
Бои под Авдеевкой: онлайн
В здании школы по Краснознаменной, 19 от артиллерийского удара вылетели стекла. Учеников, около 30 человек, эвакуировали в подвал.
В соседней школе (№36), хотя и не было разрушений, также отправили более 20 детей в подвал.
Кроме того, по словам очевидцев, пострадала ближайшая 2-я больница - стекла вылетели в родильном, ожоговом и реанимационном отделениях, также есть данные о погибшей женщине.
Обе школы и больница находятся в Киевском районе города, который расположен вблизи линии разграничения (в 12 километрах от Авдеевки, где продолжаются артиллерийские бои).
Обострение на линии соприкосновения началось на выходных. Стороны обвинили друг друга в атаках, после чего разгорелась ожесточенная артиллерийская "дуэль".
Вследствие взаимных обстрелов в Авдеевке и Донецке начались перебои со светом и водой. По данным украинской стороны, в Авдеевке назревает гуманитарная катастрофа.
Раздача хлеба в Авдеевке - фотогалерея
Cмотрите фотогалерею: В Донецке десятки школьников прятались в подвале от обстрела
Источник: korrespondent.net
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