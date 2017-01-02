Минобороны: в моргах Донецка десятки трупов

Боевые подразделения сепаратистов несут серьезные потери в районе Авдеевки. Из-за этого некоторые части возглавили кадровые российские офицеры, заявил спикер Минобороны по делам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Противник несет в боях под Авдеевкой тяжелые потери. Это вызывает глубокую депрессию и отчаяние в рядах так называемого 11-го полка российских оккупационных войск. В донецких моргах сейчас находится 42 тела погибших боевиков. Подразделения так называемого 11-го полка российских оккупационных войск пришлось возглавить кадровым российским офицерам", – сказал Мотузяник во время брифинга.
Он также подтвердил информацию о гибели бойца ВСУ в районе Тоненького. По словам, Мотузяника, за минувшие сутки ранены еще 18 военнослужащих, из них 15 в районе Авдеевки.
Бои под Авдеевкой. Онлайн
Как сообщал Корреспондент.net, накануне в зоне АТО погибли восемь украинских военнослужащих, ранения поличили 29 бойцов.
Источник: korrespondent.net
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