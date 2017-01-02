Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 15:28
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

В Ровно мужчина на допросе избил прокурора

В Ровно фигурант уголовного производства во время допроса избил 28-летнюю женщину-прокурора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 1 февраля.

Инцидент произошел накануне в помещении прокуратуры Ровенской области.

"Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потерял сознание", – отмечается в сообщении.

Сотрудницу прокуратуры направили в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

Мужчина отказался давать объяснения своим действиям, сославшись на плохое самочувствие, и полностью отрицает причастность к избиению женщины.

По факту умышленного причинения прокурору телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей открытое уголовное производство. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Мариуполе задержан мужчина, избивший полицейского.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.