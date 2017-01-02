В Ровно мужчина на допросе избил прокурора

В Ровно фигурант уголовного производства во время допроса избил 28-летнюю женщину-прокурора. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду, 1 февраля.

Инцидент произошел накануне в помещении прокуратуры Ровенской области.

"Мужчина умышленно и цинично нанес один удар женщине в область грудной клетки, от чего последняя упала, ударившись головой, и потерял сознание", – отмечается в сообщении.

Сотрудницу прокуратуры направили в больницу, где медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей.

Мужчина отказался давать объяснения своим действиям, сославшись на плохое самочувствие, и полностью отрицает причастность к избиению женщины.

По факту умышленного причинения прокурору телесных повреждений при исполнении им служебных обязанностей открытое уголовное производство. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Мариуполе задержан мужчина, избивший полицейского.

Источник: korrespondent.net