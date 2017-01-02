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01. 02. 2017

Кремль об Авдеевке: Повод для диалога США и РФ

В Кремле бои в Авдеевке назвали поводом для возобновления диалога между США и Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла", - сказал он.

Об этом Песков заявил комментируя телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Значит, действительно ситуация в Украине вызывает крайнюю обеспокоенность – это первое. Второе – предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса", - сказал Песков.

Отметим, реакция США на бои в Авдеевке удивила своей мягкостью.

Также напомним, что вчера Москва обвинила Киев в провокациях на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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