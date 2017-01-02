Кононенко впервые появился на публике после отравления

Игорь Кононенко, нардеп от Блока Петра Порошенко, 1 февраля впервые появился на публике после сообщения о его отравлении ртутью. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Парламентарий посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, которая вернулась в Украину после победы на турнире Australian Open среди юниоров. Кононенко поздравил чемпионку, после чего поспешно покинул зал, где проходило мероприятие.

Народный избранник отказался общаться с журналистами. Таким образом он уже неделю отказывается комментировать информацию об отравлении ртутью.

Напомним, об отравлении Кононенко стало известно в январе, хотя само отравление было в конце 2016 года.

Ранее экс-министр экономики Айварас Абромавичус обвинил Игоря Кононенко в коррупции, а бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что смену руководителей госпредприятий блокирует Яценюк с подачи Кононенко.

Источник: korrespondent.net