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01. 02. 2017

Кононенко впервые появился на публике после отравления

 
Игорь Кононенко, нардеп от Блока Петра Порошенко, 1 февраля впервые появился на публике после сообщения о его отравлении ртутью. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
 
Парламентарий посетил пресс-конференцию теннисистки Марты Костюк, которая вернулась в Украину после победы на турнире Australian Open среди юниоров. Кононенко поздравил чемпионку, после чего поспешно покинул зал, где проходило мероприятие.
 
Народный избранник отказался общаться с журналистами. Таким образом он уже неделю отказывается комментировать информацию об отравлении ртутью.
 
Напомним, об отравлении Кононенко стало известно в январе, хотя само отравление было в конце 2016 года.
 
Ранее экс-министр экономики Айварас Абромавичус обвинил Игоря Кононенко в коррупции, а бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявлял, что смену руководителей госпредприятий блокирует Яценюк с подачи Кононенко.

Источник: korrespondent.net

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