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01. 02. 2017

В Николаеве подстрелили предпринимателя

В Николаеве неизвестные подстрелили предпринимателя. Информация о стрельбе на улице Потемкинской поступила около 9.00 среды,1 февраля, сообщает пресс-служба областной полиции.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 44-летнего частного предпринимателя из оружия, предположительно, травматического действия.

С телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений головы пострадавший был госпитализирован.

На месте происшествия полицейские нашли гильзы, которые направлены на экспертизу. Правоохранители просят также свидетелей происшествия обратиться в центральный отдел полиции Николаева.

Напомним, в конце января в Днепре расстреляли предпринимателя, два охранника получили ранения.

Источник: korrespondent.net

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