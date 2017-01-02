Под Авдеевкой обстреливают ремонтников - Аваков

Под Авдеевкой пиротехнические группы ДСНС и бригады энергетиков попали под обстрел, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет Подлые провокаторы!", - написал он.

Отметим, час назад сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до 17.00. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Источник: korrespondent.net