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01. 02. 2017

Под Авдеевкой обстреливают ремонтников - Аваков

Под Авдеевкой пиротехнические группы ДСНС и бригады энергетиков попали под обстрел, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

"Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет Подлые провокаторы!", - написал он.

Отметим, час назад сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до 17.00. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Источник: korrespondent.net

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