Захваченный под Авдеевкой боевик дал показания

Боевик, захваченный силами АТО возле Авдеевки, дал первые показания в рамках следственных действий, передает пресс-служба СБУ.
"Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. ДНР… При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут боевиками", – отметили в СБУ.
В ведомстве добавили, что во время допроса "боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке".
Как сообщал Корреспондент.net, на днях в районе Авдеевки в плен взяли сепаратиста-оператора ПТУР. При этом еще двое пленных скончались от ран.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-