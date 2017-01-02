Захваченный под Авдеевкой боевик дал показания

Боевик, захваченный силами АТО возле Авдеевки, дал первые показания в рамках следственных действий, передает пресс-служба СБУ.

"Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. ДНР… При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут боевиками", – отметили в СБУ.

В ведомстве добавили, что во время допроса "боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке".

Как сообщал Корреспондент.net, на днях в районе Авдеевки в плен взяли сепаратиста-оператора ПТУР. При этом еще двое пленных скончались от ран.

Источник: korrespondent.net