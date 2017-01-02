В Авдеевке установлен режим "тишины" до вечера

Зампредседателя Донецкой обладминистрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook написал об установлении "режима тишины".

"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал Вилинский.

Также он отметил, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

В то же время первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил в Twitter о начале восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.

#OSCE's Hug is working with the JCCC at Donetsk water filtration station. Ceasefire holds but needs to last pic.twitter.com/ETU9FKP4g3 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 февраля 2017 г.

Находясь на Донецкой фильтровальной станции он сказал, что "начались ремонтные работы". Отмечается, что это стало возможным благодаря объединенным усилиям Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и СММ ОБСЕ. Хуг подчеркнул, что режим прекращения огня должен стать длительным.

Тем не менее, в ВСУ заявили о нарушении режима тишины со стороны сепаратистов. По состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери.

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Источник: korrespondent.net