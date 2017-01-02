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01. 02. 2017

В Авдеевке установлен режим "тишины" до вечера

 
Зампредседателя Донецкой обладминистрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook написал об установлении "режима тишины".
 
"Авдеевка. Режим тишины до 17:00. Бригады приступили к работе", - написал Вилинский.
 
Также он отметил, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения. 
 
В то же время первый зампредседателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил в Twitter о начале восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.
 

#OSCE's Hug  is working with the JCCC at Donetsk water filtration station. Ceasefire holds but needs to last pic.twitter.com/ETU9FKP4g3

— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 февраля 2017 г.
 
Находясь на Донецкой фильтровальной станции он сказал, что "начались ремонтные работы". Отмечается, что это стало возможным благодаря объединенным усилиям Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) и СММ ОБСЕ. Хуг подчеркнул, что режим прекращения огня должен стать длительным.
 
Тем не менее, в ВСУ заявили о нарушении режима тишины со стороны сепаратистов. По состоянию на 14.00 среди украинских защитников есть потери.
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Источник: korrespondent.net

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