В ПАСЕ призвали прекратить обстрелы Авдеевки

Содокладчики ПАСЕ по событиям в Украине Хорди Шукла и Аксель Фишер призвали сепаратистов прекратить наступление на Авдеевку.

Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте ПАСЕ.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку и обстрелы гражданских жилых районов, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения", - заявили они.

Докладчики напомнили о необходимости соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны разведения сторон, что закреплено Минскими договоренностями.

Отметим, в обед сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до 17.00. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Однако уже через час ремонтники под Авдеевкой попали под обстрел.

Источник: korrespondent.net