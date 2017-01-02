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01. 02. 2017

В ПАСЕ призвали прекратить обстрелы Авдеевки

Содокладчики ПАСЕ по событиям в Украине Хорди Шукла и Аксель Фишер призвали сепаратистов прекратить наступление на Авдеевку.

Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте ПАСЕ.

"Мы призываем пророссийских сепаратистов немедленно прекратить наступление на Авдеевку и обстрелы гражданских жилых районов, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и необходимости эвакуации гражданского населения", - заявили они.

Докладчики напомнили о необходимости соблюдения режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения из зоны разведения сторон, что закреплено Минскими договоренностями.

Отметим, в обед сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до 17.00. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Однако уже через час ремонтники под Авдеевкой попали под обстрел.

Источник: korrespondent.net

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