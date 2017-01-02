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01. 02. 2017

Россия обстреляла военный самолет Украины - СМИ

В Черном море над Одесским газовым месторождением с утра был обстрелян самолет Военно-морских сил Украины Ан-26, пишет Думская со ссылкой на источники в ВМСУ.

"По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с захваченной Российской федерацией буровой установки (так называемой "вышки Бойко"). Машина получила повреждение корпуса, экипаж не пострадал", - пишет издание.

Отмечается, что территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имел.

Напомним, на прошлой неделе  в ВМС заявили об обстреле украинского судна Россией.

Источник: korrespondent.net

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