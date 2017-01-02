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01. 02. 2017

Пентагон просит Трампа увеличить бюджет для войны с ИГИЛ

 
Новый министр обороны США Джеймс Мэттис написал докладную записку с требованием пересмотра бюджета в сторону увеличения. Об этом сообщает Reuters.
 
Точные суммы пока не называются, говорится лишь, что существенное увеличение расходов необходимо, чтобы устранить имеющиеся недостатки в подготовке и снаряжении войск, а также удовлетворить новым требованиям, возникшим в связи с активизацией кампании против Исламского государства. Мэттис также настаивает на увеличении бюджета и составлении стратегического плана на будущие годы.
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности. 
 
Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США

Источник: korrespondent.net

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