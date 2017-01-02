В Украине одобрили концепцию развития Нацгвардии

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года.
Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотниками.
До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, военной и специальной технике, боеприпасов с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.
В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.
По предложению министра финансов Александра Данилюка, в концепцию внесли пункт, что ее реализация происходит за средства, которые предусмотрены госбюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее руководство Нацгардии обинили в сепаратизме и коррупции. Соотетствующее заявление онародовал учредитель полка Азов, народный депутат Андрей Билецкий. Военная прокуратура проведет проверку этой информации.
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Источник: korrespondent.net
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