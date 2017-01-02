Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 18:25
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

В Украине одобрили концепцию развития Нацгвардии

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года.

Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотниками.

До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, военной и специальной технике, боеприпасов с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.

В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.

По предложению министра финансов Александра Данилюка, в концепцию внесли пункт, что ее реализация происходит за средства, которые предусмотрены госбюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее руководство Нацгардии обинили в сепаратизме и коррупции. Соотетствующее заявление онародовал учредитель полка Азов, народный депутат Андрей Билецкий. Военная прокуратура проведет проверку этой информации.

В Киеве появились скандальные билборды с главой Нацгвардии

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.