В Украине одобрили концепцию развития Нацгвардии

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил концепцию развития Национальной гвардии на период до 2020 года.

Согласно документу, в 2017 году планируется оборудовать подразделения Нацгвардии современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе беспилотниками.

До 2018 года планируется также унифицировать и согласовать нормы Нацгвардии о табельной принадлежности оружия, военной и специальной технике, боеприпасов с едиными стандартами сектора безопасности и обороны.

В 2018-2020 годах предусмотрено оснащение парка авиационных подразделений новой и модернизированной авиатехникой.

По предложению министра финансов Александра Данилюка, в концепцию внесли пункт, что ее реализация происходит за средства, которые предусмотрены госбюджетом для Нацгвардии на соответствующий год.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее руководство Нацгардии обинили в сепаратизме и коррупции. Соотетствующее заявление онародовал учредитель полка Азов, народный депутат Андрей Билецкий. Военная прокуратура проведет проверку этой информации.

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Источник: korrespondent.net