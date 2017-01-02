Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 18:24
-5°C
Завтра -3°C
-5°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

Прогул на миллион: стала известна зарплата главы Укрзализныци

 
Депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook выложил копию контракта Мининфраструктуры Украины с главой Укрализныци Войцехом Балчуном. По словам Куприя, он получил эту информацию от своих источников в правительстве.
 

Cмотрите фотогалерею: Прогул на миллион: стала известна зарплата главы Укрзализныци

 
По контракту зарплата главы Укрзализными составляет 462 тыс грн в месяц. Также нардеп заявил, что написал заявление в Нацполицию, где утверждает, что Балчун нарушил условия контракта: без уважительных причин отсутствовал на работе и получал зарплату безосновательно.
 
"По моим данным, Балчун 48 дней отсутствовал на работе. Миллион нанесенного ущерба", - написал нардеп.
 
Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев ежемесячно получает более двух миллионов гривен. 
 
Глава НАБУ задекларировал авто за 800 тысяч гривен

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.