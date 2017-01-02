Прогул на миллион: стала известна зарплата главы Укрзализныци

Депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook выложил копию контракта Мининфраструктуры Украины с главой Укрализныци Войцехом Балчуном. По словам Куприя, он получил эту информацию от своих источников в правительстве.

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По контракту зарплата главы Укрзализными составляет 462 тыс грн в месяц. Также нардеп заявил, что написал заявление в Нацполицию, где утверждает, что Балчун нарушил условия контракта: без уважительных причин отсутствовал на работе и получал зарплату безосновательно.

"По моим данным, Балчун 48 дней отсутствовал на работе. Миллион нанесенного ущерба", - написал нардеп.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев ежемесячно получает более двух миллионов гривен.

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Источник: korrespondent.net