Турчинов поручил готовить контрнаступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке. Он поручил военным подготовиться к наступлению со стороны сепаратистов, а также быть готовыми к контрнаступлению, сообщает пресс-служба СНБО.
"Перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий", – говорится в сообщении.
Турчинов отметил, что ситуация в Адвеевской промзоне и в самой Авдеевке остается опасной.
"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО Град. Пострадал и сам город Авдеевка – разрушено 20 гражданских зданий", – сказал секретарь СНБО.
Он подчеркнул, что в большинстве случаев огня ведется "коварно из жилых кварталов оккупированных городов".
Как сообщал Корреспондент.net, накануне Турчинов назвал потери ВСУ под Авдеевкой, добавив, что потери сепаратистов намного больше.
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Источник: korrespondent.net
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