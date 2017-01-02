Турчинов поручил готовить контрнаступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке. Он поручил военным подготовиться к наступлению со стороны сепаратистов, а также быть готовыми к контрнаступлению, сообщает пресс-служба СНБО.

"Перед военными поставлена ​​задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий", – говорится в сообщении.

Турчинов отметил, что ситуация в Адвеевской промзоне и в самой Авдеевке остается опасной.

"Даже сегодня с пяти до девяти утра российские гибридные войска осуществили четыре штурма наших позиций. В промежутках между штурмами они осуществляли мощные обстрелы с использованием РСЗО Град. Пострадал и сам город Авдеевка – разрушено 20 гражданских зданий", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев огня ведется "коварно из жилых кварталов оккупированных городов".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Турчинов назвал потери ВСУ под Авдеевкой, добавив, что потери сепаратистов намного больше.

Сегодня в Минобороны заявили, что в моргах Донецка десятки трупов.

Источник: korrespondent.net