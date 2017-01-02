Украине придется изменить антироссийскую риторику - нардеп

Депутат от фракции Оппозиционный блок Татьяна Бахтеева считает, что после прихода Дональда Трампа в США и Зигмара Габриэля на пост главы МИДа ФРГ Украине придется пересмотреть свои позиции.

Также депутат отметила, что наибольшее количество вопросов новой администрации США относится к теме коррупции в Украине. "Уже нужно сделать аудит всех финансов, которые поступали. Люди, которые ездили сюда с пирожками, такие, как Нуланд, Байден, такого уже не будет. Америка будет заниматься своими делами", - подчеркнула нардеп.

По мнению нардепа, аналогичная ситуация для Украины складывается и в ЕС.

"В Европе тоже сегодня очень много проблем. Это видно, это чувствуется. Выборы пройдут в Германии и во Франции. В Молдове мы видим нового президента, который уже высказал направление своей деятельности", - добавила Бахтеева.

"Запад может срочно поставить вопрос - наладить мир любыми путями. Я за это. Я сама из Донецка. Донбасс - это мое сердце, это моя жизнь. Нужно идти на все, чтобы был мир в Украине любыми путями. Если новый министр Германии тоже за мир, то я его однозначно поддерживаю. А если кто-то говорит, что пусть война продолжается, они сепаратисты и террористы - это оскорбление всем мирным жителям Донбасса", - заключила Бахтеева.

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Источник: korrespondent.net