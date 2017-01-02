Россия отрицает обстрел украинского самолета

Российская госкомпания Черноморнефтегаз заявила, что "первый раз" слышит об обстреле украинского военно-транспортного самолета АН-26, передает РИА Новости.

"У нас никакой информации нет, первый раз слышим об этой ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, которые велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазу.

А на прошлой неделе в ВМС заявили об обстреле украинского судна Россией.

Источник: korrespondent.net