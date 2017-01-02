Киев и сепаратисты обменялись списками пленных

В Минске украинская сторона обменялась с сепаратистами списками пленных.

"В гуманитарной сфере важным положительным моментом является обмен поименными спискам пленных. Сейчас списки проверяются сторонами", - сказал представитель действующего председателя ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, контактная группа также обсудила механизм, который предусматривает возможность для пленных остаться на контролируемой правительством территории после освобождения.



"Речь шла также о лицах, которые после освобождения хотели бы остаться на территориях, подконтрольных правительству Украины. Это означает, что необходимо найти механизм, который помог бы обеспечить эти намерения через участие третьей стороны или института", - сказал он.

Ранее сообщалось, что сепаратисты хотят обменять экс-беркутовцев, однако Киев исключает возможность их выдачи.

Украинская сторона также заявляла, что готова обменять 228 сепаратистов на 48 украинцев, находящихся в плену.

Источник: korrespondent.net