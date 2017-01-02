Помощник Гиви опроверг свою смерть

В сети появилось видео, на котором помощник сепаратиста Гиви с позывным Консул, о смерти которого сообщалось вчера, опроверг свою смерть.

В ролике показана "панихида" по Консулу, а также показано его тело. Однако сепаратист встает и опровергает свою смерть.

Напомним, вчера сепаратисты заявили о ранении Гиви. Эту информацию подтверждали и группы сепаратистов в соцсетях.

Однако советник главы ДНР отрицает ранение Гиви.

Источник: korrespondent.net