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01. 02. 2017

Помощник Гиви опроверг свою смерть

В сети появилось видео, на котором помощник сепаратиста Гиви с позывным Консул, о смерти которого сообщалось вчера, опроверг свою смерть.

В ролике показана "панихида" по Консулу, а также показано его тело. Однако сепаратист встает и опровергает свою смерть.

Напомним, вчера сепаратисты заявили о ранении Гиви. Эту информацию подтверждали и группы сепаратистов в соцсетях.

Однако советник главы ДНР отрицает ранение Гиви.

Источник: korrespondent.net

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