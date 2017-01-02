Суд Гааги рассмотрит иск Украины против РФ 6 марта

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России 6-9 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

"Слушания будут касаться требования о принятии обеспечительных мер", – отметили в суде.

Иск Украины против России касается нарушений РФ Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма, а также Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания будут проходить во Дворце мира – официальной резиденции Международного суда ООН.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 января МИД Украины подал иск в Международный суд ООН в Гааге по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина потребовала от России прекратить финансирование сепаратистов на Донбассе и восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Напомним, в ноябре 2016 года трибунал в Гааге назвал ситуацию в Крыму войной. После этого Россия вышла из соглашения по Гаагскому суду.

Источник: korrespondent.net