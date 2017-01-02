В Минске договорились о сроках прекращения огня

Трехсторонняя контактная группа призвала прекратить огонь под Авдеевкой максимум до 5 февраля.

Об этом в Минске заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

Он рассказал, что контактная группа призвала прекратить огонь в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.

"До 5 февраля этого года отвести вооружение, что подпадает под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал он.

По словам Сайдика, следующее заседание контактной группе состоится 15 февраля.

Тем временем секретарь СНБО Александр Турчинов поручил готовить контрнаступление в Авдеевке.

Источник: korrespondent.net