В Минске договорились о сроках прекращения огня

Трехсторонняя контактная группа призвала прекратить огонь под Авдеевкой максимум до 5 февраля.
Об этом в Минске заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ в трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.
Он рассказал, что контактная группа призвала прекратить огонь в районе, ограниченном Донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии соприкосновения.
"До 5 февраля этого года отвести вооружение, что подпадает под действие Минских соглашений, на определенное ими расстояние до соответствующей линии в места их хранения", - сказал он.
По словам Сайдика, следующее заседание контактной группе состоится 15 февраля.
Тем временем секретарь СНБО Александр Турчинов поручил готовить контрнаступление в Авдеевке.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-