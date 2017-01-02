Киев анонсировал визит Нетаньяху в Украину

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели сегодня телефонный разговор, в ходе которого определили первоочередные направления углубления сотрудничества между двумя странами.

"В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль", – говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Также сообщается, что Порошенко и Нетаньяху "отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле".

Достигнута также договоренность о взаимной поддержке в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете безопасности ООН.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце декабря 2016 года был отменен визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль.

По информации СМИ, это произошло из-за поддержки Украиной резолюции Совбеза ООН с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях.

Также Нетаньяху запретил министрам контакты с Украиной в течение трех недель.

Киев еще надеется на зону торговли с Израилем

Источник: korrespondent.net