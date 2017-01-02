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01. 02. 2017

ВМС об обстреле самолета: Полеты продолжатся

В Военно-морских силах Украины заявили, что продолжат полеты над буровыми вышками в Черном море несмотря на обстрел.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, которые велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазу. В свою очередь Россия отрицает обстрел украинского самолета.

Спикер военно-морских сил Украины Олег Чубук в эфире 112 Украина заявил, что украинская авиация ничего не нарушала, так как находится в своей морской экономической зоне.

"Проводятся учения военно-морских сил Украины, задействованы морская авиация, морская пехота, корабли. Корректив в ход обучения внесено не будет, поэтому мы на своей земле, это наша морская экономическая зона", - сказал он.

Также он прокомментировал заявление, что экипаж обстрелянного самолета Ан-26 обнаружил работу радиолокационной станции России для наведения ракет. 

"Вообще она используется для наведения ракет для противовоздушной обороны. Ну, там также и корабли российские находились буквально в районе вышек. Они практически постоянно находятся на так называемом "дежурстве", - сказал он.

Отметим, на прошлой неделе  в ВМС заявили об обстреле украинского судна Россией.

Источник: korrespondent.net

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