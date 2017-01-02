Лента RSS
Подписаться на ленту
01 февраля 2017, среда, 23:00
-6°C
Завтра -3°C
-6°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,09
01. 02. 2017

В США ракета из истребителя убила человека

Во время учений на авиабазе в штате Нью-Мексико пара истребителей F-16 выпустили ракеты, в результате чего погиб военнослужащий, передает телеканал Fox News со ссылкой на чиновников. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ВВС.
 
Сообщается, что это произошло в ночь на 1 февраля. Еще один человек в результате случившегося был ранен. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Телеканал также отметил, что обстоятельства инцидента устанавливаются.
 
Ранее  в США пилот F-16 потерял сознание на крутом вираже.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.