ОБСЕ: Число обстрелов на Донбассе достигло тысячи

В ОБСЕ заявили об увеличении обстрелов из тяжелого вооружения на Донбассе.

Как заявил замглавы миссии ОБСЕ Александра Хуга, число обстрелов достигло тысячи.

"Количество нарушений из тяжёлого вооружения достигало тысячи. Ситуация была нестабильной, и вооружение не было отведено. <...> Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали", - сказал Хуг.

Отметим, сегодня в Минске договорились о сроках прекращения огня на Донбассе, в частности под Авдеевской, где наблюдется значительное обострение уже четвертые сутки.

Также напмним, что вчера, согласно заявлению украинской стороны, ОБСЕ призвало Россию соблюдать режим тишины.

Источник: korrespondent.net