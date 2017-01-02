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01. 02. 2017

В Киеве открылся Центр арт-терапии для детей переселенцев.

Задача центра - психологическая реабилитация детей, переживших ужасы войны путем привлечения их к творческому мастерству (хореографии, вокала, театрального искусства и др.) и консультаций с психологом. На протяжении 2016 с помощью арт-терапии более 60 детей и родителей смогли не только адаптироваться к новому окружению, но и открыть в себе новые таланты, искренне улыбаться и вернуть веру в себя и мечту.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве открылся Центр арт-терапии для детей переселенцев.

«Дети - наше будущее. Каждый взрослый должен непосредственно заботиться о творческом развитии своих детей. Я уверен, что воплощая детские мечты в раннем возрасте, мы закладываем фундамент счастливой дальнейшей жизни и успешной адаптации ребенка в обществе», - прокомментировал Михаил Булыгин, меценат проекта и застройщик ЖК « Енисейская Усадьба ».

В рамках программы дети принимают участие в концертах, на которых они получают признание и аплодисменты благодарных зрителей. Общаясь между собой на групповых мастер классах, индивидуальных занятиях по постановке номера, фотосессиях, они делятся впечатлениями и переживаниями, поддерживают друг друга перед первыми выходами на сцену, освобождаясь тем самим от комплексов и страхов.

Народный депутат Украины Юлий Мамчур
 

Народный депутат Украины Юлий Мамчур поблагодарил организаторов центра и выразил надежду, что подобные центры будут создаваться в каждом городе Украины.

«В эти тяжелые времена для Украины мы ни в коем случае не должны забывать о наших детях. Дети - это будущее страны. Поэтому забота о них и их воспитание и развитие очень важны. Особенно необходимо, чтобы чувствовали заботу о себе дети, родители которых переехали с оккупированных территорий, которым и так трудно обживаться, и адаптироваться на новом месте. Поэтому хочу поблагодарить организаторов этого Центра и ЖК "Енисейская Усадьба" в лице Михаила Булыгина, которые понимают важность всестороннего развития ребенка как будущего гражданина Украины. Ведь у народа, который не уделяет внимания воспитанию своих детей - нет будущего. А больше всего хочу поблагодарить ребят за их талант и настойчивость в достижении мечты».

Организатор центра Юлия Бартенева и воспитанники
 

Занятия с детьми проводят известные творческие личности с Творческого центра «Time of changes» под руководством Юлии Бартеневой и квалифицированные психологи.

«Сейчас мы занимаемся двумя категориями детей, молодежи и родителей: вынужденные переселенцы и дети воинов АТО, но планируем работать еще и с многодетными семьями, детьми сиротами и малообеспеченными семьями», - отметила Юлия.

Застройщик и меценат Михаил Булыгин и заместитель представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун
 

Навыки, полученные на занятиях, дети демонстрируют на отчетном концерте, талант-шоу «Война не займет твою мечту», который недавно проводился уже в третий раз за 2016 год.

Источник: korrespondent.net

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