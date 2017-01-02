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01. 02. 2017

В Авдеевке вечером снова начались обстрелы

В Авдеевке по состоянию на 19:00 снова начались обстрелы, сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
 
"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - сказали в полиции.
 
Сообщается, что по состоянию на 19 вечера поступило 16 сообщений, 9 из которых касались последствий обстрелов.
 
Кроме того, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что восстановительные работы в Авдеевке отложили из-за обстрелов со стороны боевиков.

Ремонтные работы должны возобновить 2 февраля, если будет соблюдаться режим тишины.
Напомним, сегодня в обед сообщалось об установлении режима тишины в Авдеевке до 17.00. Также сообщалось, что ремонтные бригады приступили к работам по восстановлению энергоснабжения.

Однако уже через час ремонтники под Авдеевкой попали под обстрел.

Источник: korrespondent.net

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