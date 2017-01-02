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01. 02. 2017

Белый Дом об Авдеевке: Трампа держат в курсе

Американскому президенту Дональду Трампу докладывают о ситуации, которая разворачивается на Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Fox News.

"Президента держат в курсе. Для этого есть совет национальной безопасности, команда по национальной безопасности", - сказал Спайсер.

По его словам, в Белом Доме сообщат, если получат новые данные о ситуации.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналиста о том, "чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет", учитывая то, что новая администрация США только приступила к работе.

Отметим, реакция США на бои в Авдеевке, которые не утихают четвертые сутки, удивила своей мягкостью.

Также напомним, что в Кремле бои в Авдеевке назвали поводом для возобновления диалога между США и Россией.

Корреспондент.net разбирался, есть ли связь между звонком Трампа Путину и Авдеевкой.

Источник: korrespondent.net

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