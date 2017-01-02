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01. 02. 2017

Москва выразила протест Киеву из-за полета Ан-26

Российское Минобороны выразило официальный протест военному атташе Украины из-за полета украинского Ан-26 в Черном море рядом с буровыми вышками, заявил журналистам представитель ведомства Игорь Конашенков.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, которые велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазом. В ВМС Украины заявили, что продолжат полеты над буровыми вышками так как это украинская морская экономическая зона.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест", - сказал Конашенков.

В российском оборонном ведомстве заявили, что оценивают действия украинского самолета как провокационные.

"Украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета российских буровых вышек Таврида и Крым-1 на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - сказал он.

Отметим, в штабе российского Черноморского Флота заявили, что не обстреливали украинский самолет, а подали четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета.

А перед этим в Черноморнефтегазе заявили, что "первый раз" слышат об обстреле украинского самолета.

Источник: korrespondent.net

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